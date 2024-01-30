Какая будет погода в Украине 31 января: прогноз синоптиков

Судя по данным синоптиков, на 31 января прогнозируется теплая, но облачная погода.
В Украине последний день января будет облачным, но теплым. Прогнозируется сухая погода и местами гололедица.
Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".
Судя по данным синоптиков, на 31 января синоптики прогнозируют ночью и утром в южных областях и в Крыму местами туман, в большинстве западных и северо-восточных областей на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью: 1-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Карпатах ночью 7-12 градусов мороза, днем – около 0.
Какая погода будет на Киевщине
Прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 1-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.
В Киеве ночью 2-4 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла.
Напомним, что в Украине в этом году ожидается теплый февраль. Средняя температура будет даже немного выше нормы.
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