Какая будет погода в Киеве на Новый год: обновленный прогноз

Какая будет погода в Киеве на Новый год: обновленный прогноз

Прогнозируют плюсовую температуру и дождь.

В Киеве изменился прогноз погоды на Новый год 2022. Ожидается, что в новогоднюю ночь температура воздуха будет около нуля градусов, а утром пойдет дождь.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

На протяжении всего дня 31 декабря будет облачно. Ночью ожидается мелкий снег, ему на смену утром придет дождь. Во второй половине дня осадки не прогнозируются.

Температура воздуха от -1 до +2 градусов. Отмечается, что вечером 31 декабря потеплеет. Ночью 1 декабря прогнозируют 0 градусов, днем +2 градуса. Ветер западный, 3-10 м/с.

Напомним, что в Киеве в канун новогодних праздников напомнили, какие противоэпидемические ограничения действуют в городе. Поскольку в городе были обнаружены первые случаи Омикрона, ввели дополнительные запреты.

Sinoptik.ua

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