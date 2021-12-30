Как звери в Чернобыльском заповеднике встречают сказочные рассветы: появились фото

Жители заповедника чувствуют, что самая длинная ночь прошла и инстинктивно подстраиваются к новому ритму.
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал фото, как звери встречают сказочные рассветы.
Жители заповедника чувствуют, что самая длинная ночь прошла и инстинктивно подстраиваются к новому ритму.
"Это – звезда? Это – солнце! Таким небесное светило может быть над Заповедником: солнце-звезда, под ритм движения которого – восток-запад – инстинктивно подстраиваются звери. Те, кто не заснул зимой, тянутся к его теплу, чтобы поймать скупые лучи золотого диска где-то за лесом. Они чувствуют, что самая длинная ночь уже прошла, и все ближе пора возрождения, обновления и буйства жизни. А пока – пелена холодных блестящих снегов, колючих морозов, новогодних праздников, рождественских звезд и новых рассветов...", — говорится в сообщении под фото.
Отмечается, что фотографии – из фотоловушек Чернобыльского заповедника и Станислава Гуменюка.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали редкую птицу, которая атакует исследователей.
Кроме того, в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали редкие, почти исчезнувшие животные.
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