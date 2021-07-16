Как выглядит самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду: фото

Как выглядит самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду: фото

За аренду такого жилья надо выложить 54 600 гривен в месяц.

В Сети появилось предложение арендовать квартиру в историческом центре Киева по 54600 гривен в месяц. На сегодняшний день это самая высокая цена за аренду однокомнатной квартиры в столице.

Такое предложение выдвинул агентство недвижимости Park Lane и обнародовало фото элитного жилья.

Также читайте Эксперты прогнозируют существенное повышение цен на аренду жилья в крупных украинских городах

В объявлении указано, что расположена квартира в Шевченковском районе столицы на улице Тургеневская, 22а в клубном 11-этажном доме на втором этаже.

Общая площадь квартиры составляет 62 квадратных метра, из которых 30 квадратных метров — это кухня.

"Ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту. В квартире установлена швейцарская сантехника, котел, стиральная машина и посудомойка, телевизор, в спальне панорамные окна, которые выходят в тихий двор, есть подогрев полов, крытый паркинг", — говорится в объявлении.

Напомним, в Киеве взлетели цены на аренду квартир. По данным Центра экономической стратегии, аренда однокомнатных квартир составляет 11,8 тысячи гривен, двухкомнатных — 19,9 тысячи гривен, трехкомнатных — 37,2 тысячи гривен.

С июля 2020 года цены на аренду квартир выросли в среднем на 21%. Цены в столице, говорят аналитики, побили годовой рекорд. Недвижимость будет дорожать и дальше.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку