Как выглядит лунное затмение 5 мая в Киеве: невероятные фото

Жители Земли 5 мая могут наблюдать полутеневое лунное затмение. Оно происходит, когда на спутник падает только внешняя тень Земли, полутень. Потому оно считается неполным.

В следующий раз такое явление будет наблюдаться в 2042 году.

В Киеве тоже можно наблюдать это редкое явление. Соответствующими фото киевляне делятся в местных Telegram-пабликах.

Лунное затмение: что это такое

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Лунное затмение — астрономическое явление, которое происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной и Луна попадает в тень или полутень Земли

Виды лунных затмений:

Полное.

Частичное.

Полутеневое.

Затмение: история и мифология

Солнечные и лунные затмения издавна воспринимались как плохие события. Люди боялись затмений, потому что они происходят довольно редко. Во многих культурах затмение считали провозвестниками несчастий и катастроф. В мифологии затмение связывалось с борьбой высших сил. Поверья одних народов требовали полной тишины и бездействия во время затемнений, других, напротив, активных эзотерических действий для помощи светлым силам.

Затмение: астрология и эзотерика

Специалисты убеждены, что затемнения влияют на все живые существа. Именно поэтому во время астрологических явлений увеличивается количество ЧС.

Эзотерики считают, что затмение Луны – это время для кульминации каких-либо ситуаций, а также для завершения чего-то важного в жизни человека. Также, по мнению астрологов, солнечные затмения являются предвестниками новых начинаний. Своеобразная тьма Солнца – это время для старта новых начинаний.

Напомним, 19 апреля в высших слоях атмосферы над Киевом взорвался болид.

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