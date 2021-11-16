Как выглядел бы центр Киева с рекой Крещатик, освобожденной из коллектора: визуализация

Как выглядел бы центр Киева с рекой Крещатик, освобожденной из коллектора: визуализация

Столичный дизайнер обнародовал концепцию «Восстановление реки Крещатик».

Столичный дизайнер создал визуализацию, как мог бы выглядеть центр Киева с рекой Крещатик посередине, если ее уволить из коллектора.

Виктор Билоус обнародовал на Вehance концепцию "Восстановление реки Крещатик".

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"В Киеве есть более 60 подземных рек, в том числе и река Крещатик, которая до сих пор протекает в коллекторе под одноименной центральной улицей города. Питает подземную реку Клов, которая впадает в реку Лыбидь, которая в свою очередь в Днепр", – отметил он.

По словам дизайнера, восстановив хотя бы часть этих рек, в сочетании с имеющимся холмным ландшафтом, можно превратить столицу в современную, уникальную, экологически комфортную среду.

По замыслу автора вместо проезжей части улицы Крещатик должна течь река, освобожденная из коллектора, а пешеходная часть должна превратиться в зеленую зону для отдыха.

Кроме того, на Крещатике и Майдане Незалежности не должно быть подземных переходов.

Проектом предусматривается превращение Майдана Незалежности в пикниковую зону. Проезжая часть также предусмотрена – пять полос со стороны Главпочтамта.

Напомним, в Киеве вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками.

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