Как выглядел бы центр Киева с рекой Крещатик, освобожденной из коллектора: визуализация

Столичный дизайнер обнародовал концепцию «Восстановление реки Крещатик».
Столичный дизайнер создал визуализацию, как мог бы выглядеть центр Киева с рекой Крещатик посередине, если ее уволить из коллектора.
Виктор Билоус обнародовал на Вehance концепцию "Восстановление реки Крещатик".
"В Киеве есть более 60 подземных рек, в том числе и река Крещатик, которая до сих пор протекает в коллекторе под одноименной центральной улицей города. Питает подземную реку Клов, которая впадает в реку Лыбидь, которая в свою очередь в Днепр", – отметил он.
По словам дизайнера, восстановив хотя бы часть этих рек, в сочетании с имеющимся холмным ландшафтом, можно превратить столицу в современную, уникальную, экологически комфортную среду.
По замыслу автора вместо проезжей части улицы Крещатик должна течь река, освобожденная из коллектора, а пешеходная часть должна превратиться в зеленую зону для отдыха.
Кроме того, на Крещатике и Майдане Незалежности не должно быть подземных переходов.
Проектом предусматривается превращение Майдана Незалежности в пикниковую зону. Проезжая часть также предусмотрена – пять полос со стороны Главпочтамта.
Напомним, в Киеве вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками.
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