Как в небе над Киевом уничтожили высокоскоростную ракету: руководитель КМВА рассказал детали

В небе над Киевом на большой высоте силы ПВО уничтожили высокоскоростную аэродинамическую ракету, запущенную с аэродрома "Саваслейка", расположенного в Нижегородской области РФ.

Подробности уничтожения рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко в эфире телемарафона 11 августа.

"Воздушная тревога прозвучала около 10 часов утра. Она была связана со взлетом четырех МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Были зафиксированы пуски аэродинамических высокоскоростных ракет. Одна ракет, которая шла на Киев, была уничтожена. Другие ракеты шли вне зоны ответственности сил и средств противовоздушных сил Киева, и они ушли вглубь территории Украины. Ракета была уничтожена на большой высоте, обломки упали в Оболонском районе, в районе детской больницы, жилищного комплекса, но без всяких повреждений, без пострадавших", - подытожил Попко.

Напомним, по информации журналиста Дениса Казанского, целью российских атак могла быть статуя "рОДина-Мать" в Киеве, на которой недавно советские серп и молот заменили на трезубец.

Читайте также: