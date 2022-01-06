Как в начале апреля: в Киеве в первые дни января зафиксировали рекордные +10,7°С

Как в начале апреля: в Киеве в первые дни января зафиксировали рекордные +10,7°С

Температура 5 января в Киеве соответствовала начале апреля.

В Киеве 5 января зафиксировали новые температурные рекорды первого зимнего месяца. В частности, максимальная температура воздуха побила рекорд января, который держался с 1925 года.

Об этом идет речь в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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По данным наблюдений метеостанции, в Киеве 5 января максимальная температура воздуха достигла +10,7°С. Это на 2,3°С выше, чем было в день предыдущего рекорда в 1925 году.

Также был побит рекорд среднесуточной температуры воздуха 1961 года. В этом году 5 января термометры показывали +6,5°С, что на 0,7°С выше прошлого рекордного значения. Климатическая норма превышена на 9,1 ° С, что соответствует погоде начала апреля.

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