Как в Киевской области реагируют на воздушную тревогу в новогоднюю ночь (видео)

Украинцы еще раз доказали, что они — несгибаемая нация, ведь в новогоднюю ночь на территории Киевской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Также в ночь на 1 января 2022 стало ясно, что Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

Однако это не испугало украинцев. Свой настой и отношение к врагу и кафиров, они продемонстрировали в ряде видео, которое появилось в социальных сетях. На видео люди громко поют Гимн Украины, а окна мерцают в желто-голубых красках.

"Этим они хотели нас напугать?!", "Самые стойкие здесь? Перекличка!" — говорится в большинстве сообщений.

По состоянию на 4 утра 1 января 2022 воздушная тревога продолжается на территории Киевщины и еще ряда областей в Украине.

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Напомним, что согласно сообщениям в местных социальных сетях,в Киевской области до сих пор работает ПВО. Официального подтверждения от власти пока нет, но рекомендуем оставаться в безопасных местах и не забывать о правиле "двух стен".

К тому же, ранее Киевская городская военная администрация сообщила, что в ночь на 1 января во время вражеского удара по Киеву было сбито 23 воздушных цели.

Заметим, что во время воздушной тревоги в Киеве и области во время тревоги раздались взрывы.

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