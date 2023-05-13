Как в Киеве строители с помощью экскаватора спасали тонущего ежика: появилось видео

В Киеве на Оболони строители спасли тонущего ежика.

Об этом сообщил Telegram-канал "Реальный Киев" и обнародовал трогательное видео спасения животного.

Мужчины, работавшие вблизи водоема на строительстве, вытащили ежика из воды с помощью экскаватора.

В Киеве спасли ежа, который неудачно открыл "пляжный сезон"

Напомним, один из украинских защитников на передовой сумел приручить поросенка и теперь тщательно ухаживает за ним. В частности, боец собственноручно выкармливает кабанчика молоком из детской бутылочки.

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