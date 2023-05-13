Как в Киеве строители с помощью экскаватора спасали тонущего ежика: появилось видео

Животное спасла молниеносная реакция строителей.
В Киеве на Оболони строители спасли тонущего ежика.
Об этом сообщил Telegram-канал "Реальный Киев" и обнародовал трогательное видео спасения животного.
Мужчины, работавшие вблизи водоема на строительстве, вытащили ежика из воды с помощью экскаватора.
Напомним, один из украинских защитников на передовой сумел приручить поросенка и теперь тщательно ухаживает за ним. В частности, боец собственноручно выкармливает кабанчика молоком из детской бутылочки.
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