Как в Киеве продвигается строительство современного Центра защиты животных: фото, видео

До конца года планируется завершить три этажа ветклиники.

В Дарницком районе на улице Автопарковой продолжается строительство муниципального Центра защиты животных. На строительно-монтажные работы в этом году из бюджета города предусмотрено 27,5 млн. грн. До конца года планируется завершить три этажа ветеринарной клиники и первый этаж карантинного блока.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

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"Муниципальный центр чрезвычайно нужен в Киеве. Столица – центр Украины, и мы должны быть образцом гуманного обращения с животными. В современной клинике получить комплексную помощь смогут как бездомные, так и владельческие животные. Важно, чтобы строительство не останавливалось. Город сделает все возможное, чтобы финансирование на следующий год, а это ориентировочно 35 млн грн, было выделено из бюджета столицы вовремя", – отметил Алексей Кулеба.

Проект строительства Центра защиты животных утвержден распоряжением КГГА №732 в 2019 году.

В этом году планируется завершить строительство трех этажей больницы и один – карантинного блока. В настоящее время активно возводятся постройки первой очереди – ветеринарной больницы и карантинного блока.

Согласно проекту, в муниципальном Центре защиты животных предусмотрено строительство 4-этажной ветклиники с новейшим оборудованием и лабораториями, где одновременно смогут получать помощь 55 кошек и 108 собак.

При больнице будет действовать карантинный блок на три этажа для временного содержания домашних животных. Площадь помещений позволяет одновременно разместить до 100 кошек и собак.

Планируется также создание центра адопции для бездомных животных и отдельных приютов для кошек и собак. В приюте для кошек смогут находиться 120 особей. А значительная территория центра позволит обустроить просторные вольеры для более чем полутысячи бездомных собак.

Напомним, что 8 ноября вступил в действие законопроект 2351, внедряющий в Украине европейские стандарты обращения с животными.

Справка: Центр защиты животных – структурное подразделение КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины", которое подчиняется Департаменту городского благоустройства КГГА.