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Как в Киеве продвигается строительство метро на Троещину: фото

Сейчас ведется строительство тоннелей.

В Киеве строится метро на Троещину, хотя и довольно медленно.

Сейчас ведется строительство тоннелей. 

Об этом сообщил Анатолий Белуха в Facebook и обнародовал соответствующие фотографии.

"Троещина немного приблизилась к метро", — написал он.

Судя по фото, на территории Русановских садов обустраивают насыпь, возводят опорные конструкции и ограждения, а также прокладывают тоннель метро.

Напомним, ранее в Минфине заявили, что до 2024 года в Киеве есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина. Мэр Киева Виталий Кличко обещал построить метро на Троещину до 2025 года.

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