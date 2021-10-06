Как в Киеве продвигается строительство метро на Троещину: фото

Как в Киеве продвигается строительство метро на Троещину: фото

Сейчас ведется строительство тоннелей.

В Киеве строится метро на Троещину, хотя и довольно медленно.

Сейчас ведется строительство тоннелей.

Об этом сообщил Анатолий Белуха в Facebook и обнародовал соответствующие фотографии.

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"Троещина немного приблизилась к метро", — написал он.

Судя по фото, на территории Русановских садов обустраивают насыпь, возводят опорные конструкции и ограждения, а также прокладывают тоннель метро.

Напомним, ранее в Минфине заявили, что до 2024 года в Киеве есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина. Мэр Киева Виталий Кличко обещал построить метро на Троещину до 2025 года.

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