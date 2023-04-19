Как в Киеве на поминальные дни будет ходить транспорт: в КГГА объяснили

В столице на поминальные дни увеличат количество городского общественного транспорта, который будет подвозить людей до кладбищ.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

К Северному кладбищу 23 апреля будет организована работа дополнительного автобусного маршрута № 258 "Станция метрополитена "Лесная" — Северное кладбище", на который планируется привлечь 60 автобусов.

К Южному кладбищу 23 апреля будет работать дополнительный автобусный маршрут № 740 "Одесская площадь — Южное кладбище", на который планируется привлечь 20 автобусов.

К Лесному кладбищу будут двигаться дополнительные автобусные маршруты: № 121 — "Станция метро "Почайна" — Лесное кладбище", № 122 — "Станция метро "Оболонь" — Лесное кладбище", № 124 — "Станция метро "Черниговская" — Лесное, № 125 — "Универсам "Позняки" — Лесное кладбище", на которые планируется привлечь 26 автобусов.

Призываем жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений в условиях военного положения. Визит лучше перенести на более безопасное время, чтобы не создавать скопления людей на территориях кладбищ и не подвергать опасности себя и близких. В случае, если решите все же посетить места захоронений, просим соблюдать меры безопасности, необходимые в условиях военного положения”, — подчеркнули в КГГА.

Напомним, что ночью в Киевской области вспыхнули три грузовика и заблокировали движение в столицу, есть жертвы.

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