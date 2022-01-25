"Как в Индии!: в центре Киева произошел огромный транспортный коллапс (фото)

Некоторые центральные улицы перекрыли из-за митинга.
В центре Киева 25 января из-за перекрытия улиц случился транспортный коллапс. Движение автомобилей почти остановилось на улице Мечникова.
Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
"Улица Мечникова сейчас. По возможности объезжайте", — написали в Сети.
На снимке видно, что на одном из перекрестков образовалась огромная пробка из более сотни автомобилей. В комментариях под публикацией киевляне сравнили столичные пробки с индийскими.
"Ул. Мечникова всегда", "Индия", "Бангладеш!", "Шли в Европу, приехали в Мумбаи", — написали пользователи.
Напомним, что 25 января в центре Киева частично перекрыли движение из-за митинга предпринимателей под Верховной Радой.
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