"Как в Индии!: в центре Киева произошел огромный транспортный коллапс (фото)

"Как в Индии!: в центре Киева произошел огромный транспортный коллапс (фото)

Некоторые центральные улицы перекрыли из-за митинга.

В центре Киева 25 января из-за перекрытия улиц случился транспортный коллапс. Движение автомобилей почти остановилось на улице Мечникова.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Улица Мечникова сейчас. По возможности объезжайте", — написали в Сети.

На снимке видно, что на одном из перекрестков образовалась огромная пробка из более сотни автомобилей. В комментариях под публикацией киевляне сравнили столичные пробки с индийскими.

"Ул. Мечникова всегда", "Индия", "Бангладеш!", "Шли в Европу, приехали в Мумбаи", — написали пользователи.

Напомним, что 25 января в центре Киева частично перекрыли движение из-за митинга предпринимателей под Верховной Радой.

Google Maps

Google Maps

Пробки в Киеве: сколько времени тратят водители и чем дышат жители | Новости Украины

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