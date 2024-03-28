Как спасатели в Киеве ликвидировали масштабный пожар в экосистемах: появились фото и видео

На Троещине горел гектар травы и нашего бесценного чернозема.
В Деснянском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в экосистемах.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Известно, что горел гектар травы и нашего бесценного чернозема.
"Сообщение о возгорании на ул. Пуховская поступило 28 марта, в 17:10. На месте было установлено, что на открытой территории горит травяной настил. Пожар локализован в 18:07 на площади 1 гектар, а в 18:23 — ликвидирован ", – говорится в сообщении.
Жертв или пострадавших нет.
Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Сегодня в городе произошел масштабный пожар в экосистемах: горел гектар травы и нашего бесценного чернозема. Как спасатели ликвидировали возгорание смотрите в видео ⤵️Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве Четверг, 28 марта 2024 г.
Напомним, в четверг, 28 марта, в Деснянском районе Киева, по ул. Пуховская, вспыхнул пожар. На открытой территории горел травяной настил на площади в один гектар.
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