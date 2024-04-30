Как создать стильный уличный лук: пошаговая инструкция

Это сложная и одновременно простая задача. Все же не нужно пренебрегать рекомендациями – ведь вы формируете стилевые привычки на каждый день. В статье вы найдете много полезных советов и актуальных примеров стритстайл образов для мужчин и женщин.

Как подобрать свой streetwear?

Первое, что вам следует сделать, это просмотреть свой гардероб и выбрать одежду, подходящую для уличного стиля. Затем почитайте советы и рекомендации официальных модных изданий. Получите как можно больше информации об актуальных трендах.

Составьте несколько аутфитов из обуви, одежды и аксессуаров в соответствии с модными тенденциями. Взгляните на себя в зеркало очень внимательно – насколько вам нравятся выбранные образы. Если вас что-то не устраивает, меняйте лук.

Между прочим, вы можете комбинировать одну-две брендовые вещи с обычными вещами из рынка или секонда. Но старайтесь не переборщить с экстравагантностью, фантазируйте умеренно. Ваш образ не должен быть отталкивающим – он должен выглядеть привлекательно и обращать на себя восторженные взгляды.

С чего состоит удачный мужской образ в уличном стиле?

Хоть этот стиль довольно свободный, есть некоторые «киты», на которые можно опираться. К тому же, если вы новичок в моде, то примеры следующих трендов будут вам очень полезны. Итак, какие предметы мужского гардероба в тренде?

В первую очередь – хлопковые брюки свободного кроя. Популярные удлиненные модели, которые собираются в складки внизу и даже касаются земли. Также спросом пользуются и слишком широкие штаны, и штаны с множеством функциональных карманов, и длинные брюки, подкачанные внизу. В этот тренд просто идеально вписываются штаны Кархарт – брендовые изделия, подчеркивающие легкость и независимость образа.

Кстати, в костюмах, пиджаках, рубашках и куртках преобладает коричневый цвет. На подиумах также можно наблюдать некую реинкарнацию стиля 2000-х. А именно – яркие футболки со стразами, низкая посадка джинсов и брюк, трикотажные кофты на змейке. Актуальными становятся комбинезоны, при чем можете смело выбирать принтованные или с неоновой окраской. А трикотажные спортивные костюмы перестают быть просто спортивными, особенно в комбинации с пиджаками, пальто и плащами.

Как составлять женские streetwear луки?

Начнем с цветовой палитры. В целом она может самой разнообразной, однако можете обратить внимание на монохромные красные и серебристые образы. Такие принты, как клетка, горошек, полоска, геометрия и абстракция, можно считать нестареющими. При этом основным летним принтом 2024 считается цветочный.

Стильным акцентом в холодные сезоны является грубая обувь с массивной подошвой по типу байкерских ботинок. Такая обувь будет хорошо смотреться с трикотажными и вязанными изделиями – платьями, юбками, костюмами. Мешковатые свитера и кардиганы помогут завершить образ, состоящий из футболки, джинсов, широких брюк или леггинсов. Актуальными остаются и подчеркивающие фигуру вещи – топы, платья мини, джинсы, шорты и юбки с высокой посадкой.

Свободный светлый пиджак и брючный шелковый костюм – универсальные варианты streetwear для лета. Еще один элемент must have – удлиненная оверсайз рубашка из льна или коттона. Также вполне уместной будет юбка с прямыми или косыми разрезами либо платье-рубашка.