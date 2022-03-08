Как ситуация в Киевской области сегодня: где ведутся бои, а где готовятся к эвакуации

Как ситуация в Киевской области сегодня: где ведутся бои, а где готовятся к эвакуации

Враг продолжает прибегать к военным преступлениям – ведет огонь по жилым домам и гражданскому населению.

Ночью в Макарове, Ирпене и Гостомеле, что в Бучанском районе Киевской области, велись бои. Враг расположил технику вдоль Немишаевской громады, села Михайловка-Рубежовка, а также Бучи.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба и рассказал о ситуации на Киевщине по состоянию на утро 8 марта.

Он отметил, что враг ведет огонь по жилым домам и гражданскому населению.

Кроме того, захватчик препятствует проведению эвакуации населения. За сутки из Ирпеня удалось вывезти тех, кто смог самостоятельно добраться до места сбора. Сейчас в районе готовятся к масштабной эвакуации людей и доставке гуманитарной помощи. Для этого требуется режим тишины.

В Бориспольском районе коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Укрепляются границы района и блокпосты на дорогах. Силы обороны привели в повышенную боеготовность. Удары не зафиксированы.

В Фастовском районе все объекты критической инфраструктуры на территории общин работают в обычном режиме. Ситуация стабильна и контролируется.

В Белоцерковском районе коммунальные службы работают в усиленном режиме. Населённые пункты обеспечены поставкой электроэнергии, газа и воды. Активизировалось волонтерское движение для оказания помощи военным и населению. Проводится организация предоставления гуманитарной помощи населению.



Вышгородский район: север района остается оккупированным врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика.

В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь, но захватчик не позволяет помочь оккупированным громадам. Людям, самостоятельно выходящим с оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района.

В Броварском районе зафиксировано передвижение вражеской техники на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных громад. В этих громадах Броварского района велись боевые действия.

В селах Мокрец и Заворичи Калитянской общины отсутствует связь. Сейчас решается вопрос о его обновлении.

Электроснабжение частично удалось восстановить. В этих населённых пунктах наблюдается активное передвижение врага.

В с. Русанов Великодымерской громады разрушены частные жилые дома. В настоящее время удалось возобновить газоснабжение. Электро-, водоснабжение, отопление и связь пока отсутствуют.

В с. Заворичи в результате артобстрелов сгорел местный храм и несколько частных домов.

В с. Победа частично разрушена местный храм, дом священника и стационарный дом для одиноких людей. Наблюдается наличие вражеской техники.

В с. Лукаши отсутствуют водоснабжения.

В остальных общинах района объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме, услуги населению предоставляются в полном объеме.



В Обуховском районе проводят работы по восстановлению инфраструктуры и предоставлению необходимой помощи населению. Авиаудары не зафиксированы. Укрепляются блокпосты.

Напомним, Киевская областная военная администрация пообещала доставить гуманитарную помощь в каждый пострадавший город или поселок, как только появится такая возможность.

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