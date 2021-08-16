Как самая большая птица Чернобыльского заповедника купается в пруду-охладителе реактора: фото

Орлан-белохвост является одним из крупнейших представителей хищных птиц Евразии.
В Чернобыле удалось сфотографировать, как самая большая птица Чернобыльского заповедника купается в пруду-охладителю реактора.
Это хищник орлан-белохвост, который является одним из крупнейших представителей хищных птиц Евразии. Размах крыльев взрослой особи достигает 2,5 метра.
Об этом сообщили сотрудники Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника и обнародовали в Facebook соответствующее фото.
"Чтобы рыбу съесть, надо в воду лезть. Это касается и самой большой птицы Чернобыльского заповедника — орлана-белохвоста, в меню которого едва ли не основное место занимает всякая живность, связанная с водоемами — рыба и водно-болотные птицы", — говорится в заметке под фото.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали редкую птицу, которая атакует исследователей. Впервые для Украины гнездование совы бородатой было обнаружено в 1985 году на территории Полесского природного заповедника. В зоне отчуждения эту хищную птицу заметили в 2003 году.
Кроме того, в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали редкие, почти исчезнувшие животные.