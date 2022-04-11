Как работает метро в Киеве сегодня, 11 апреля: актуальный график

Метрополитен работает с 07:30 до 19:00.
В столичном метро поезда пока не курсируют по красной линии на участке от станции "Лесная" до станции "Крещатик".
График работы столичной подземки обнародовал сегодня, 11 апреля, Киевская городская госадминистрация.
Без остановки поезда проследуют по станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".
Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец Спорта".
Как курсируют поезда в метрополитене:
- Красная линия : от ст. "Академгородок" к ст. "Театрально";
- Синяя линия : от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки";
- Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час.
В КГГА напомнили, что график работы может быстро изменяться при необходимости. В то же время подземные станции метро круглосуточно принимают людей для укрытия.
Напомним, в Киеве метро снова будет ездить через Южный мост.