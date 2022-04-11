Как работает метро в Киеве сегодня, 11 апреля: актуальный график

Как работает метро в Киеве сегодня, 11 апреля: актуальный график

Метрополитен работает с 07:30 до 19:00.

В столичном метро поезда пока не курсируют по красной линии на участке от станции "Лесная" до станции "Крещатик".

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График работы столичной подземки обнародовал сегодня, 11 апреля, Киевская городская госадминистрация.

Без остановки поезда проследуют по станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец Спорта".

Как курсируют поезда в метрополитене:

Красная линия : от ст. "Академгородок" к ст. "Театрально";

: от ст. "Академгородок" к ст. "Театрально"; Синяя линия : от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки";

: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки"; Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час.

В КГГА напомнили, что график работы может быстро изменяться при необходимости. В то же время подземные станции метро круглосуточно принимают людей для укрытия.

Напомним, в Киеве метро снова будет ездить через Южный мост.