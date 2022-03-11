Как работает метро в Киеве 11 марта: график движения поездов

Как работает метро в Киеве 11 марта: график движения поездов

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00.

Метро в Киеве работает в режиме перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Движение по красной линии организовано от «Шулявская» до «Университет».

По синей линии поезда курсируют «Героев Днепра» – «Теремки». Без остановки на станциях: «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого».

Зеленая линия работает от «Сырец» до «Выдубичи». Без остановки на станциях: Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота.

Также работает участок «Славутич» — «Красный хутор»

Примерный интервал движения 40 минут.

Важно! Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00.

Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости", — отметили в Киевском метрополитене.

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