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Как работает метро в Киеве 11 марта: график движения поездов

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Как работает метро в Киеве 11 марта: график движения поездов

Фото: Ana More

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00.

Метро в Киеве работает в режиме перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

  • Движение по красной линии организовано от «Шулявская» до «Университет».
  • По синей линии поезда курсируют «Героев Днепра» – «Теремки». Без остановки на станциях: «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого».
  • Зеленая линия работает от «Сырец» до «Выдубичи». Без остановки на станциях: Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота.
  • Также работает участок «Славутич» — «Красный хутор»

Примерный интервал движения 40 минут.

Важно! Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00.

Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

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"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости", — отметили в Киевском метрополитене.

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