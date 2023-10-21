Как построена оборона Киева: глава МВА рассказал детали

Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров, потому россияне не смогут захватить украинскую столицу.

Об этом в интервью ТСН.ua сообщил глава МВА Сергей Попко.

"В настоящее время вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК — "Оса", "Avenger"; ПЗРК — "Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS-70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23 и т.д.. Из зенитно-ракетных комплексов: С-300, "Бук", С-125, " NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot". Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технического оснащения", – сказал он.

В то же время он призвал граждан не пренебрегать собственной безопасностью.

"Но раз обращаюсь к киевлянам: помните, ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже "Железный купол" в Израиле. Воздушные тревоги раздаются, когда грозит реальная опасность. Поэтому все должны быть ответственными за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких", — добавил он.

Напомним, военный эксперт Коваленко заявил, что для повторного наступления россиян на Киев у них нет ресурсов.

"У них вообще нет ресурса, чтобы осуществлять такие наступательные действия. Они могут осуществлять исключительно диверсионную деятельность, не более того. Обстрелы пограничной области, Черниговской области, к сожалению, будут продолжаться", — уверен аналитик.

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