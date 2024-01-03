Как после ракетной атаки приходит в себя Вишневое, где повреждены квартиры 700 человек (фото)

В местной школе обустроили места, где могут находиться жильцы поврежденных домов.

В Вишневом в Киевской области 3 января продолжаются восстановительные работы после массированного российского ракетного удара накануне. В поврежденных квартирах закрыли фанерой и пленкой окна и готовятся возобновить газоснабжение.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Киевщина восстанавливается после очередной атаки россиян. Сегодня был в Вишневом. Здесь вчера из-за ракетных обстрелов повреждены дома более 700 жителей города. В поврежденных домах выбитые окна уже закрыли фанерой и пленкой на 80-90%. К концу дня работы будут завершены", – говорится в заявлении главы военной администрации.

Он также проинформировал, что специалисты фонда GEM начали делать замеры, чтобы 6-7 января начать монтаж окон.

Разрушение в Вишневом после ракетной атаки 2 января/Фото: Киевская ОВА

Что касается газоснабжения, то оно будет восстановлено сразу после установки окон на кухнях. В то же время уже восстановлены тепло-, электро- и водоснабжение.

Возле поврежденных домов круглосуточно дежурят правоохранители.

"В школе рядом обустроены места, где могут находиться жители поврежденных домов. Ночью здесь находились до 10 человек. Также организовано горячее питание", — сообщил Кравченко.

Разрушение в Вишневом после ракетной атаки 2 января/Фото: Киевская ОВА

Он добавил, что восстановительные работы после массированной атаки продолжаются и в других населенных пунктах Киевщины. Всего в области повреждено 14 многоэтажек и 39 частных домов.

Глава ОВА заверил, что для восстановления привлекаются все ресурсы, и ввиду ухудшения погоды все работы будут проведены максимально быстро.

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Разрушение в Вишневом после ракетной атаки 2 января/Фото: Киевская ОВА

Разрушение в Вишневом после ракетной атаки 2 января/Фото: Киевская ОВА

Разрушение в Вишневом после ракетной атаки 2 января/Фото: Киевская ОВА

Разрушение в Вишневом после ракетной атаки 2 января/Фото: Киевская ОВА

Напомним, в результате массированной атаки 2 января обломки российской ракеты упали во двор целого микрорайона в Вишневом. Там были повреждены много многоквартирных домов, а именно квартиры 700 человек. За помощью к медикам обратились 16 человек.

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