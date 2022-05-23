Как получить компенсацию от государства за размещение переселенцев в Киеве: инструкция

Как получить компенсацию от государства за размещение переселенцев в Киеве: инструкция

В Киеве владельцы жилья, приютившие вынужденных переселенцев, могут получить компенсацию от государства.

Для этого необходимо самостоятельно внести сведения о жилье, доступном для бесплатного размещения внутренне перемещенных лиц на веб-ресурсе "Прихисток".

Об этом 23 мая сообщили в КГГА.

Отмечается, что эта информация может быть внесена соответствующей районной госадминистрацией после подачи заявления собственника жилья.

Также читайте В Киеве возобновили работу еще нескольких трамваев и троллейбусов

Заявление в произвольной форме с указанием фамилии, имени и отчества от каждого размещенного лица нужно подать в ЦНАП Киева. Заявление подается по месту нахождения жилого помещения.

Для получения компенсации лицо, разместившее внутренне перемещенных лиц, не позднее чем в течение пяти дней со дня окончания отчетного месяца подает в ЦНАП заявление по установленной форме и предъявляет соответствующие документы.

Всю актуальную информацию можно получить по телефонам горячей линии call-центра: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Напомним, "Укрпочта" с сегодняшнего дня, 23 мая, начинает продажу новой марки с российским кораблем. По состоянию на 8:00 возле главного отделения в Киеве уже выстроилась большая очередь.

Святая Джавелина: новый мурал появился в Киеве

Читайте также: