Как оплатить проезд в Киеве после исчезновения талонов: список 2000 мест, где можно пополнить транспортную карту и купить QR-билет

Как оплатить проезд в Киеве после исчезновения талонов: список 2000 мест, где можно пополнить транспортную карту и купить QR-билет

В столице отменили бумажные талоны на проезд в общественном транспорте.

Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С сегодняшнего дня, 15 июля, окончательно вышли из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов.

Об этом сообщает КГГА.

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Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты.

Напоминаем, что в Киеве действует более 2 тысяч мест для пополнения транспортных карт и покупке QR-билетов для проезда в общественном транспорте.

Сейчас в Киеве действуют:

198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминалы на 52 станциях метрополитена. В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.

Около 1800 терминалов Easy Pay. Easy Pay предоставляет возможность пополнить транспортную карту.

Около 322 Т-киосков. В Т-киосках можно приобрести транспортную карту.

Кассы на 52 станциях метрополитена. В кассах можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

Со всеми точками продаж и пополнения можно ознакомиться на городской карте.

Кроме того, с января 2021 года для удобной оплаты проезда городское приложение "Киев Цифровой" предоставляет сервис пополнения транспортной карты и покупки QR-билетов. По номеру и пин-коду транспортную карту можно привязать к приложению, чтобы пополнять ее с банковской карты в любой благоприятный момент.

Оплата проезда QR-билетами осуществляется в "Киев Цифровой" с экрана смартфона. В приложении можно приобрести билет для другого пользователя. Чтобы отправить QR-билет на электронную почту или в удобный мессенджер, нужно только нажать кнопку "Поделиться билетом".

Напоминаем, что пополнение транспортной карты на 50 поездок дает экономию в 1,5 грн на каждой поездке и экономит не только время, но и средства. Кроме того, одной транспортной картой можно оплатить проезд за несколько человек.

Напомним, в Киеве с 1 июля исчезли кондукторы. Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие.

Новости Украины: отныне оплатить проезд в общественном транспорте Киева можно только электронным способом

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