Как обезопасить домашних животных во время чрезвычайных ситуаций: киевлянам дали советы

Указанные рекомендации актуальны всегда, поэтому будут полезны при любых обстоятельствах.
Как обезопасить домашних животных в чрезвычайных ситуациях: жителям Киева дали советы.
Всеукраинское гуманистическое движение UAnimals, борющееся за права животных, заручившись советами волонтеров и ветеринаров, опубликовало ряд рекомендаций.
Советами UAnimals поделились в Facebook.
Что следует приобрести?
1. Запас корма, которого хватит минимум на месяц.
2. Несколько бутылей питьевой воды для животных.
3. Средства уборки в случае невозможности выгула.
4. Ветеринарная аптечка.
5. Переноску для животного.
О чем следует подумать?
1. Сделайте животному необходимые прививки.
2. Сохраняйте международный паспорт животного рядом со своими документами.
3. Обязательно повесьте адресник и избегайте выгула без поводка.
4. Обсудите с близкими план действий относительно животного на случай ЧП.
Эти рекомендации актуальны всегда, поэтому будут полезны в любых обстоятельствах.
Напомним, что президент Зеленский записал срочное обращение к украинцам по поводу распространения слухов о вероятном вторжении России.
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