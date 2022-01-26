Как обезопасить домашних животных во время чрезвычайных ситуаций: киевлянам дали советы

Как обезопасить домашних животных во время чрезвычайных ситуаций: киевлянам дали советы

Указанные рекомендации актуальны всегда, поэтому будут полезны при любых обстоятельствах.

Как обезопасить домашних животных в чрезвычайных ситуациях: жителям Киева дали советы.

Всеукраинское гуманистическое движение UAnimals, борющееся за права животных, заручившись советами волонтеров и ветеринаров, опубликовало ряд рекомендаций.

Советами UAnimals поделились в Facebook.

Что следует приобрести?

1. Запас корма, которого хватит минимум на месяц.

2. Несколько бутылей питьевой воды для животных.

3. Средства уборки в случае невозможности выгула.

4. Ветеринарная аптечка.

5. Переноску для животного.

О чем следует подумать?

1. Сделайте животному необходимые прививки.

2. Сохраняйте международный паспорт животного рядом со своими документами.

3. Обязательно повесьте адресник и избегайте выгула без поводка.

4. Обсудите с близкими план действий относительно животного на случай ЧП.

Эти рекомендации актуальны всегда, поэтому будут полезны в любых обстоятельствах.

Напомним, что президент Зеленский записал срочное обращение к украинцам по поводу распространения слухов о вероятном вторжении России.

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