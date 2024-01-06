Как называли новорожденных в Киеве: есть даже Люцифер и Афина-Пенелопа

Часто на тренды в выборе оказывают влияние исторические события, люди, популярные предметы и технологии, снова возрождаются старинные имена.

Стало известно, какие имена жители Киева давали своим детям в 2023 году. Часто на тренды в выборе влияют исторические события, люди, популярные предметы и технологии. Старинные имена снова возрождаются, ведь, как известно, новое — хорошо забытое старое.

Какие самые популярные и необычные имена киевляне давали своим детям в 2023 году, рассказали в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины.

По информации отделов государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева, топ детских имен выглядит так:

девочки : Мария, Соломия, Ева, Полина;

: Мария, Соломия, Ева, Полина; мальчики: Максим, Марк, Тимофей, Александр, Даниил, Михаил.

Что касается редких имен девочек, то в Киеве это: Паулина, Ориана, Евдокия, Клара, Весна, Ведана, Дана, Астрид, Дзвинка-Ия, Сахара, Октавия, Огнена, Ария, Афина-Пенелопа, Яруна, Дзвинка, Акулина, Эманнуэла, Иллария, Магда, Юстина, Фрея, Глафира, Матильда, Иулиания, Инга, Лили, Леонида, Зореслава, Афина, Нефа.

Среди мужских имен самые необычные: Зореслав, Леслав, Янислав, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф, Корней, Будимир, Вир, Эней, Серафим, Ерофий, Люксор, Энэй, Элизар, Иоанн, Гарри, Адонис, Арес, Илиодор, Марс, Тео, Ян, Домиан, Зевс, Грей, Кай.

В Киевской области самые популярные детские имена:

девочки : Дарина, Злата, Полина, София, Ева, Соломия, Анна;

: Дарина, Злата, Полина, София, Ева, Соломия, Анна; мальчики: Тимофей, Тимур, Максим, Марк, Богдан, Александр, Дмитрий.

Редкие женские имена, которыми называли новорожденных девочек в Киевской области: Алиси, Луна, Снежка, Мане, Лисанна, Есфирь, Элуна, Вирсавия, Доминика, Роксана, Адель, Франческа, Армине, Славяна, Иеремия.

Самые необычные мальчишеские имена: Рейан, Леон, Карим, Саян, Михей, Эльман, Рувим, Илия, Теодор, Лаврин.

Напомним, украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как решилась на усыновление детей и их воспитание.

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