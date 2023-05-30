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"Как мы вообще выжили там?": разговор детей у поврежденной многоэтажки в Киеве (видео)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Как мы вообще выжили там?": разговор детей у поврежденной многоэтажки в Киеве (видео)

Дети в Голосеевском районе стоят возле многоэтажки, куда попали обломки сбитого дрона ночью 30 мая.

В результате падения обломков дрона в доме возник пожар.

Ночью против 30 мая из-за падения обломков сбитого российского дрона в многоэтажке в Голосеевском районе Киева возник пожар. Уже утром возле поврежденного дома двое маленьких жителей размышляли, как им удалось уцелеть.

Разговор детей запечатлел "Радио Свобода".

В результате ночной атаки на Киев обломок беспилотника повредил один из многоэтажных домов в Голосеевском районе столицы. Возник пожар. На видео видны последствия возгорания. В частности, во дворе лежит много избитого стекла, обшивка здания и крыши.

У изуродованной многоэтажки утром было немало жителей. Среди них 6-летний Марк и 8-летняя Алиса. Дети говорили о том, как им удалось остаться невредимыми

Как мы вообще выжили там?, – спрашивает мальчик.
Не знаю, – ответила Алиса.

Атака на Киев ночью 30 мая

Ночью русская армия снова атаковала Киев. В столице воздушная тревога продолжалась 3 часа. 11 мин — от 01:35 до 04:46. Жители города сообщили о взрывах. В ОВА заявили о работе сил ПВО.

Утром стало известно, что оккупанты применили во время атаки по столице иранские беспилотники. Их выпускали по нескольким направлениям в несколько волн. К слову, за последние 24 часа враг нанес ночью третье нападение.

Обломки сбитых дронов наделали бедствия в разных районах города. В частности, в Голосеевском – из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Один человек погиб, три травмированы.

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Дата публикации
Просмотры
1340
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