Как Киевский зоопарк переживает холода и постоянные отключения света: фото, видео

Сотрудники Киевского зоопарка готовят условия для зимования жителей Киевзоо. В частности, наладили работу котельной, закупили генераторы и буржуйки.

Видео из зоопарка Виталий Кличко опубликовал в Facebook.

"Эта зима – большое испытание не только для киевлян и всех украинцев, но и для друзей наших меньших. В частности, для жителей Киевского зоопарка. Как и люди, животные должны быть в тепле. Отсутствие отопления в их зимних домах может привести к болезням и даже смерти некоторых видов. Сегодня в столичном зоопарке теплоснабжение обеспечивают благодаря генератору, подключенному к котельной. Еще два помещения, не подключенные к котельной, питают от отдельного генератора. Зоопарк готовится пережить эту зиму, обеспечив необходимые условия для его жителей. Для Тгориллы Тони, например, установили булериан – современную дровяную печку, которая в условиях отсутствия электроэнергии, отопления и газа сможет обогревать его жилье. То есть организовали пункт обогрева для несокрушимого Тони", – написал Виталий Кличко.

Горилла уже солидного возраста. Тони – 48 лет. И недавно он пережил сложную операцию. Поэтому требует особого ухода и комфортных условий.

В общей сложности в зоопарке закупили 11 таких булерианов, 15 буржуек и приобретут еще один большой генератор. Для посетителей Киевзоо установили аккумуляторное освещение, чтобы при отключениях света можно было посетить животных.

В этом году в Киевском зоопарке кроме постоянных жителей зимуют еще 200 спасенных от войны зверей. Среди них: тигрица Далила из частного зоопарка Харькова, которую буквально выходили столичные специалисты, носухи и дикобразы из-под Херсона и другие животные, привезенные с оккупированных территорий и зон боевых действий.

Напомним, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе улучшилась. Поэтому в большинстве регионов восстановят графики плановых отключений света.

Как Киевский зоопарк готовится к зиме

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