Как киевлянам передать показания счетчиков воды и тепла и оплатить услуги, если исчез свет

Рассказываем обо всех возможных способах передачи показаний узлов распределительного учета воды и тепла (квартирных счетчиков) при отсутствии электроснабжения в материале ТСН.ua

Об этом сообщает Центр коммунального сервиса.

Как передавать показатели, когда свет исчез, но работает мобильная связь и интернет

• через личный кабинет на сайте,

• по номеру бесплатной телефонной линии для передачи показаний счетчиков с мобильного – 0 800 404 407,

• через дополнительные телефонные номера сервисных центров: (044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044) 354-81-28; (044) 354-86-41, (044) 354-81-15; (044) 354-86-21; (044) 354-86-24; (044) 354-86-29; (044) 354-86-06,

• телефоном Call-центра: (044) 247-40-40.

Как передавать показатели счетчиков, если исчез свет, мобильный интернет, связь

Показания узлов распределительного учета воды и тепла (квартирных счетчиков) и письменные обращения можно оставлять в ящиках, расположенных на входе в сервисные центры Центра коммунального сервиса (снаружи).

Достаточно только на листе бумаги указать ФИО, адрес (или лицевой счет), контактный номер телефона, предварительные и текущие показания счетчика и опустить лист в ящик.

Ящики можно найти по адресам:

просп. Науки, 11 (Голосеевский р-н);

ул. Заслонова, 22 (Дарницкий р-н);

ул. А. Ахматовой, 2А (Дарницкий р-н);

ул. Радунская, 18 (Деснянский р-н);

ул. Миропольская, 13А (Днепровский р-н);

просп. Ивасюка, 57 (Оболонский р-н);

ул. Ф. Максименко, 16 (Оболонский р-н);

Кловский спуск, 24 (Печерский р-н);

просп. Гонгадзе, 20е (Подольский р-н);

бульвар Вернадского, 63А (Святошинский р-н);

ул. Я. Коласа, 15Б (Святошинский р-н);

ул. Донца, 21Б (Соломенский р-н);

ул. Довженко, 10 (Шевченковский р-н);

ул. Эстонская, 5 (Шевченковский р-н).

Как оплатить за потребленные услуги, если свет выключен, но работает интернет

• через личный кабинет на сайте;

• сканирование QR-кода на счете-сообщении (перейти по ссылке, нажать «Оплатить», выбрать карту киевлянина и ввести номер телефона или электронную почту.

Рассчитаться без комиссии можно за все услуги вместе и за любую по отдельности.

Как оплатить услуги, когда исчез свет и не работает интернет

• найти любое отделение работающего банка или платежные сервисы (терминалы),

• оплатить в почтовых отделениях.

Одно и то же обращение "Центр коммунального сервиса" просит не дублировать через все доступные дистанционные каналы связи.

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