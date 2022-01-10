Как Киев расчищают после снегопада: фото, видео

Люди работали всю ночь.

В Киеве дорожники продолжают расчищать город от снега.

Основные работы проделали ночью.

С вечера на дорогах, мостах и тротуарах работают 345 единиц спецтехники. Среди них 121 единица – для очистки тротуаров и велодорожек.

Об этом сообщил УК "Киевавтодор" и обнародовал фото и видео.

Узкие дорожки, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, лестницы расчищают 330 работников в составе 52 бригад по ручной уборке.

345 единиц спецтехники вечером расчищают город от снега Дорожники продолжают очищать город от снега. Основные работы проделали ночью. С вечера на дорогах, мостах и тротуарах работают 345 единиц спецтехники. Среди них 121 единица – для очистки тротуаров и велодорожек. Узкие дорожки, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, лестницы расчищают 330 работников в составе 52 бригад по ручной уборке. После снегопадов в столице ожидается резкое понижение температуры. Ночью отметки термометров будут показываться до -15°C. Больше фото уборки смотрите по ссылке: https://kyivcity.gov.ua/news/News_345_odinits_spetstekhniki_kk_kivavtodor_z_vechora_rozchischayut_misto_vid_snigu/ Опубликовано Коммунальная корпорация "Киевавтодор" Воскресенье, 9 января 2022 г.

После снегопадов в столице ожидается резкое понижение температуры. Ночью отметки термометров будут достигать -15°C.

10 января в течение дня в столице столбики термометров покажут от -1°С до -3°С, ближе к ночи опустятся до -4°С.

На дорогах гололедица.

Весь день небо столицы будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.

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