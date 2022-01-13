Как группа аферистов продавала квартиру умершей киевлянки на Печерске: схема

Как группа аферистов продавала квартиру умершей киевлянки на Печерске: схема

Дельцы хотели продать квартиру ничего не подозревавшему мужчине за 1,2 млн гривен.

В столице будут судить мужчину, который незаконно завладел квартирой умершей киевлянки и пытался ее продать.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя г. Белая Церковь, который незаконно завладел квартирой умершей женщины и собирался продать ее ничего не подозревающему мужчине за 1,2 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам обвинения, группа лиц, материалы по которым выделены в отдельное производство, привлекли к преступной схеме обвиняемого с целью незаконного завладения квартирой умершей в 2016 году киевлянки, расположенной возле станции метро "Арсенальная" в Печерской районной столице.

Установлено, что злоумышленники, используя документы обвиняемого, изготовили поддельный договор дарения, согласно которому владелица квартиры якобы подарила его ему еще в 2009 году.

"Используя договор дарения, подельники мужчины зарегистрировали за ним право собственности на квартиру в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, выдержку из которого передали ему для дальнейшей продажи квартиры", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе реализации оперативной информации в помещении частного нотариуса правоохранителям удалось задержать мужчину на "горячем" и таким образом предупредить незаконную продажу указанной квартиры добросовестному приобретателю.

В рамках досудебного расследования мужчине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, решается вопрос предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства с целью признания квартиры отмершим наследством и передачи его в собственность общины.

Напомним, в Киеве женщина присвоила квартиру умершей соседки. Киевлянка обманом завладела жильем на Чоколовке стоимостью 750 тысяч гривен.

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