Как долго продлится задымление на Киевщине: в Укргидрометцентре дали ответ

Задымление – это не метеорологическое явление и продолжительность его будет определяться тем, как долго будет существовать источник дыма.

Задымление (не смог!), которое наблюдается по Киевщине, вызвано распространением дыма с севера и северо-востока от очагов пожаров, возникших на торфяниках и открытых территориях в Киевской, Черниговской и Сумской областях (спутниковый снимок).

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Синоптическую ситуацию определяет поле повышенного давления, слабый северный и северо-восточный ветер, что способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

На Киевщине наблюдается задымление/Спутниковый снимок

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По данным Украинского гидрометеорологического центра, радиационный фон находится в норме.

"Отмечаем, что это не метеорологическое явление и продолжительность его будет определяться тем, как долго будет существовать источник дыма", – объяснили в Укргидрометцентре.

Что рекомендует ГСЧС

Ряд основных рекомендаций от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям:

ограничьте пребывание на улице;

держите окна закрытыми;

поддерживайте водный баланс;

используйте маску или респиратор, а также очиститель воздуха.

Напомним, загрязнение воздуха в Киеве началось с часу ночи из-за пожаров в области. Загрязнение в пять раз превысило норму.

Киев затянуло дымом, людям тяжело дышать

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