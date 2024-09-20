Как долго продлится задымление на Киевщине: в Укргидрометцентре дали ответ

Задымление – это не метеорологическое явление и продолжительность его будет определяться тем, как долго будет существовать источник дыма.
Задымление (не смог!), которое наблюдается по Киевщине, вызвано распространением дыма с севера и северо-востока от очагов пожаров, возникших на торфяниках и открытых территориях в Киевской, Черниговской и Сумской областях (спутниковый снимок).
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Синоптическую ситуацию определяет поле повышенного давления, слабый северный и северо-восточный ветер, что способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.
По данным Украинского гидрометеорологического центра, радиационный фон находится в норме.
"Отмечаем, что это не метеорологическое явление и продолжительность его будет определяться тем, как долго будет существовать источник дыма", – объяснили в Укргидрометцентре.
Что рекомендует ГСЧС
Ряд основных рекомендаций от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям:
- ограничьте пребывание на улице;
- держите окна закрытыми;
- поддерживайте водный баланс;
- используйте маску или респиратор, а также очиститель воздуха.
Напомним, загрязнение воздуха в Киеве началось с часу ночи из-за пожаров в области. Загрязнение в пять раз превысило норму.
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