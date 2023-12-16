Как дикие лошади Пржевальского под Чернобылем прячутся от ветра за стеной из сосен: фото

Лошади Пржевальского на заповедной территории гуляют там, где считают нужным, даже на дорогу выйти не против.

В Чернобыльском заповеднике на Киевщине показали, как дикие лошади Пржевальского прячутся от ветра за стеной из сосен.

Соответствующее фото обнародовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Наши дикие лошади – выносливы, устойчивы и терпеливы практически к любым погодным условиям. Но почему бы не воспользоваться естественной стеной из молодых сосен, чтобы немного защитить себя от пронизывающего ветра? Табун отдохнет и снова – в путь", — говорится в сообщении под фото.

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лошади Пржевальского на заповедной территории гуляют там, где считают нужным. Могут – на открытых просторах, иногда – в лесных зарослях. Но и на дорогу выйти не против, где им удобнее.

Лошади Пржевальского на дороге под Чернобылем / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"А вот водители должны быть осмотрительными: неожиданно из леса могут выбежать не только пржевальцы, но и лоси или олени. Кстати, последние не так осторожны, как лошади", — отмечают в Заповеднике.

Лоси на дороге под Чернобылем

Олень попал в фотоловушку в Чернобыльском заповеднике

Напомним, в Киеве коммунальщики сняли диких зверей, которые приходят к кормушкам – это лоси и косули.

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