Как бы выглядели станции метро "Глубочицкая" и "Татарка", если бы их построили: фото

Как бы выглядели станции метро "Глубочицкая" и "Татарка", если бы их построили: фото

Для каждой из станций было разработано два варианта дизайна.

В 1996 году в Киеве был создан архитектурный проект двух станций метро – "Глубочицкая" и "Татарка". Однако их так и не построили.

Как бы они могли выглядеть, рассказал и показал известный блогер и фотограф Олег Тоцкий в Facebook.

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Блогер сообщил, что для каждой из станций было разработано по два варианта оформления.

"Отличить "Глубочицкую" от "Татарки" очень просто: первая построена на контрасте желтого и черного, а вторая имеет яркие оранжевые (красные) акценты. Обе станции пилонные, отличались шириной платформы и диаметром центрального зала: у "Глубочицкой" – 9,8 м, у "Татарки" – привычные 8,5 м", — пишет Тоцкий.

Строительство как четвертой линии метро, так и нового моста в 90-е годы так и не началось.

"Спустя 8 лет, когда Подольский мостовой переход все таки начал строиться, проект новой линии метро (которая к тому моменту изменила название на Подольско-Выгуровскую) начали переделывать и утвердили в 2008 году. Вместе с переделкой проекта (из которого, кстати, исчезла "Татарка") изменились и архитектурные решения, а старые эскизы 1996 года отложили на дальнюю полку.", — подытожил Тоцкий.

Напомним, мосты Киева находятся в аварийном состоянии. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проводимых инженерами после частичного разрушения Шулявского путепровода. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что каждый день молится о том, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций.

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