Как будут работать станции метро "Хрещатик" и "Майдан Незалежности": ответ КГГА (фото)

Станции будут работать по такому графику: "Хрещатик" — с 5:40 до 21:35, "Майдан Незалежности" — с 5:38 до 21:38.
Станция киевского метро "Хрещатик" пока будет работать на один вестибюль в направлении улицы Крещатик.
Вестибюли с выходами на улицы Институтскую и Городецкого остаются закрытыми.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
20 декабря станции метро "Хрещатик" и "Майдан Незалежности", а также пересадочный узел между ними заработают для перевозок пассажиров.
Станции будут работать по следующему графику:
- "Крещатик" с 5:40 до 21:35;
- "Майдан Незалежности" от 5:38 до 21:38.
В настоящее время остаются закрытыми две станции красной линии — "Днепр" и "Гидропарк".
Напомним, в Киеве открывают две станции метро — "Майдан Незалежности" и "Хрещатик", закрытые с 24 февраля.
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