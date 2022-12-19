Как будут работать станции метро "Хрещатик" и "Майдан Незалежности": ответ КГГА (фото)

Станции будут работать по такому графику: "Хрещатик" — с 5:40 до 21:35, "Майдан Незалежности" — с 5:38 до 21:38.

Станция киевского метро "Хрещатик" пока будет работать на один вестибюль в направлении улицы Крещатик.

Вестибюли с выходами на улицы Институтскую и Городецкого остаются закрытыми.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

20 декабря станции метро "Хрещатик" и "Майдан Незалежности", а также пересадочный узел между ними заработают для перевозок пассажиров.

Станции будут работать по следующему графику:

"Крещатик" с 5:40 до 21:35;

"Майдан Незалежности" от 5:38 до 21:38.

В настоящее время остаются закрытыми две станции красной линии — "Днепр" и "Гидропарк".

Напомним, в Киеве открывают две станции метро — "Майдан Незалежности" и "Хрещатик", закрытые с 24 февраля.

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