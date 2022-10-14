Как будут работать школы, садики и университеты в Киеве с 17 октября – КГГА

Родители могут сами решать – оставить детей дома на дистанционке или отправить в школу или садик.

Учебные заведения в Киеве с 17 октября будут работать в смешанном формате: доступны будут и онлайн-, и офлайн-формы обучения. Это касается садиков, школ, техникумов и университетов.

Те, кто раньше ходил в школы, садики или другие учебные заведения, смогут, по желанию, возобновить офлайн обучение, пояснили в КГГА.

Однако те, кто не может или не желает по тем или иным причинам на следующей неделе ходить в учебное заведение, могут учиться дистанционно.

"Учебные заведения будут работать офлайн, а вот отправлять ли туда детей, или оставить их дома на дистанционке — будут решать родители", — пояснили в КГГА.

Напомним, в течение дня 14 октября жители Киева и области могут слышны звуки взрывов. В Киевской области, а именно в Бучанском и Вышгородском районах, продолжается разминирование и обучение саперов.

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