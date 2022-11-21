Как будут работать школы Киева в условиях отключения света: в КГГА дали ответ

В условиях отключения света офлайн-обучение в школах должно начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня.

В условиях отключения света офлайн обучение в школах Киева с 28 ноября должно начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня. Это максимально исключит зависимость образовательных учреждений от веерных и аварийных отключений электроэнергии.

Именно поэтому уроки будут продолжаться с 09:00 до 16:00.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, говорится на сайте КГГА.

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В то же время, по его словам, для детей начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.

"По окончании осенних каникул за парты в очном формате вернулись 111,5 тысяч школьников из почти 236,4 тысяч детей, которые находятся в Киеве. Ученики, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому обработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке — обязательно", — сообщил Мондриевский.

Замглавы КГГА напомнил, что зимние каникулы будут продолжаться в столице с 26 декабря до 27 января. В это время школы будут прогревать минимально для сохранения системы отопления, а учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск.

"С 9 января 2023 года, во время каникул, учащимся будут предложены индивидуальные занятия и групповые консультации. Также будут работать кружки и спортивные секции. Во втором полугодии, традиционно, особое внимание будет уделяться учащимся выпускных классов – четвертых, девятых и одиннадцатых. В целом же, согласно действующему законодательству Украины, 2022/2023 учебный год продлится до 1 июля", – подытожил Мондриевский.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате ракетных ударов России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

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