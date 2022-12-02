Как будет жить Киев в случае новых взрывов на энергетической инфраструктуре: Кличко дал ответ

В случае чрезвычайной ситуации столица будет жить и работать, но в очень сложных условиях.

Если российские оккупанты продолжат обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, столица будет жить и работать, но в сложных условиях.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Виталий Кличко.

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По его словам, россияне не оставляют попыток оставить украинцев зимой без света, тела и воды. Поэтому нужно быть готовым к любым сценариям. Однако столица в случае чрезвычайной ситуации продолжит жить и работать.

"В случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным. Все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и обладают автоматическими источниками энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы. Поэтому город может обеспечить минимальный объем технологического процесса подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей”, — подчеркнул Виталий Кличко.

Он также добавил, что движение поездов метрополитена, в случае чрезвычайной ситуации, будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На станциях подземки будут доступны:

интернет-связь;

электроэнергия (возможность подзарядить мобильные телефоны и прочие гаджеты);

питьевая вода;

санитарные узлы.

"Средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла. Поэтому нужно одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи. Станции наземного участка метрополитена не будут использоваться для нужд гражданской защиты (как укрытие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и во время действия воздушной тревоги). Мы должны быть сознательными, сплоченными и сильными. Вместе выстоим и победим”, — подчеркнул глава Киева.

Напомним, что городской голова Киева Виталий Кличко предупредил, что в случае блекаута и разрушения инфраструктуры 3,5 млн человек, которые сейчас находятся в столице Украины, не смогут спастись от холода в пунктах обогрева.

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