Как бизнес привлекает таланты: выпускница КИМО и акционер IBOX BANK Алена Шевцова создала современную аудиторию интерактивного обучения

Новый учебный год студенты Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко начинают с современными образовательными технологиями.

Отныне студенты Киевского Института международных отношений смогут получать знания и навыки с помощью самой современной техники: стрим-студия и интерактивные дисплеи уже стали частью первой именной студенческой аудитории.

Проект реализован на базе компьютерного класса Института международных отношений при поддержке Алены Шевцовой, CEO fintech компании LeoGaming, акционера транзакционного банка IBOX BANK.

Событие состоялось при участии Алены Шевцовой, CEO fintech компании LeoGaming, акционера транзакционного банка IBOX BANK.

Открытие образовательного пространства для будущих специалистов поддержали почетные гости: Виктор Ющенко, третий Президент Украины, председатель Наблюдательного совета международной платежной системы LEO; Петр Мельник, председатель правления IBOX BANK; Владимир Бугров, ректор КНУ имени Тараса Шевченко; Валерий Копейка, директор Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Модернизированный современный образовательный центр - настоящий подарок для молодых специалистов, которые получают образование и конкурентное преимущество вузов, что помогает формировать профессиональные навыки уже во время учебы.

"Решением наблюдательного совета MПС LEO и IBOX BANK мы закрепили годовую программу поддержки талантливых студентов, которая предусматривает стипендиальные выплаты, стажировку и дальнейшую карьеру в банке и финансовой компании. Для нас важно, чтобы остальные из 73 коммерческих банка тоже последовали такому примеру, ведь именно от коллабораций бизнеса и образования зависит как конкурентное преимущество страны в целом, так и бизнес климат ", - рассказывает Алена Шевцова.

"Образовательное пространство, где будут проходить подготовку будущие специалисты для социально- ответственного бизнеса. И такое пространство несет несколько нагрузок. По крайней мере сегодня - это не только брендированная зона, это, в определенной степени, культурологический момент, поскольку, студенты, обучаясь в такой аудитории, безусловно будут видеть уровень образовательной инфраструктуры, который должен соответствовать требованиям современности", - рассказывает Валентина Мазуренко, координатор публичных мероприятий и партнерства КИМО.

Общая стоимость проекта и сумма инвестиций в модернизацию и оснащение центра интерактивного обучения составила более 1,5 млн. грн., без учета собственных средств основного мецената Алены Шевцовой.

Теперь аудитория Института международных отношений КНУ оснащена современными компьютерами для выполнения любых рабочих задач, интерактивным дисплеем, совмещает функции учебной доски, планшета и платформы для трансляций и медийной студией на две камеры для проведения дистанционных конференций и лекций.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку