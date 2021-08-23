Как 23 августа будет работать транспорт в Киеве: перечень ограничений и схема

Как 23 августа будет работать транспорт в Киеве: перечень ограничений и схема

Станция метро "Золотые ворота" закрыта на вход и выход.

Сегодня, 23 августа, в Киеве изменилось движение общественного транспорта. Кроме того, во время празднования Дня Государственного Флага в столице перекрыто ряд улиц.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как курсируют автобусы и троллейбусы

Временно запрещено движение транспорта на улицах Грушевского и Владимирской. В связи с этим, в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов № 6, 16, 18. В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне до Европейской площади;

автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

троллейбус № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы № 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и вул.Сошенка до Воздухофлотского путепровода.

Вместе с тем, 23 августа с 7:00 до окончания мероприятий возможны изменения в работе автобусов №114 и 24.

Движение маршрутов будет организовано:

автобус № 114 на участках от ул. Милославской до Европейской площади, от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";

автобус № 24 — от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого".

Изменения в работе метро 23 августа

Сегодня закрыто вход и выход станции метро "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской.

Перекрытие улиц: схема

От 16:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лаврской (на участке от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут).

Также с 22:00 22 августа до окончания мероприятий 24 августа запрещено движение транспорта на время проведения мероприятий на участках улично-дорожной сети: Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы.

От 06:00 23 августа до окончания мероприятий 24 августа запрещено движение транспортных средств на время проведения мероприятий на ул. Михаила Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного пер.), ул. Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской).

От 06:00 23 августа до окончания мероприятия перекрыто движение на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), ул. Владимирской (от перекрестка ул. Большой Житомирской до б-ра Тараса Шевченко), Рыльском пер. (от перекрестка ул. Стрелецкой до ул. Владимирской), ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Малой Житомирской (от Владимирского проезда в Михайловское пер. (кроме общественного транспорта), ул. Лысенко (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Ярославов Вал), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Леонтовича).

Кроме этого, от 06:00 23 августа до окончания мероприятий ограничено движение от моста Метро по Набережном шоссе до Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, Днепровского спуска, ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного пер.), ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до ул. Садовой), Крепостной пер., ул. Михаила Грушевского (от Крепостного пер. до ул. Ивана Мазепы), ул. Ивана Мазепы до ул. Лаврской, ул. Лаврская до ул. Старонаводницкой, ул. Старонаводницкая, ул. Крещатик (от б-ра Тараса Шевченко до Европейской пл., ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Крещатик), Майдан Незалежности (от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара), ул. Садовая.

Напомним, в Киеве перед зданием парламента состоялась церемония поднятия Флага Независимости Украины.

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