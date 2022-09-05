Качество воздуха в Киеве нормализовалось: какие показатели сейчас

Ранее в столице наблюдалось задымление из-за торфяных пожаров в области.

Качество воздуха в Киеве нормализовалось: на 15:15 наблюдается низкий уровень загрязненности.

Ранее в столице наблюдалось задымление из-за торфяных пожаров в области.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Напомним, по состоянию на утро 5 сентября Киев оказался на первом месте мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом.

По состоянию на 15:15 Киев в рейтинге самых загрязненных городов мира опустился с первой на 30 строчку. В настоящее время индекс загрязнения воздуха в столице составляет 59 (умеренный уровень загрязнения – ред.) при норме в 50.

В КГГА добавили, что следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени можно по ссылке, а также в городском приложении "Киев Цифровой".

Фото: IQAir

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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