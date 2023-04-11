Кабина стремительно взлетела вверх: в Киеве ребенок едва не погиб в лифте многоэтажки

В Киеве мужчина с ребенком выходил из лифта, когда кабина стремительно взлетела шахтой вверх.

Люди чудом уцелели.

Об этом пишет издание "Великий Київ".

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“Последним выходил ребенок. Лифтовая кабина резко взлетела вверх, а противовес упал вниз. Только чудо и реакция ребенка спасли жизнь”, – рассказал участник инцидента в группе Троещина в Telegram.

Событие произошло на улице Оноре де Бальзака 4-А в четвертом подъезде многоэтажки.

Когда отец ребенка обратился в диспетчерскую службу за указанным у лифта номером, его вызов отказались фиксировать.

“Женщина, которая принимала вызов, назвала его выдумщиком и добавила, что такого не могло произойти. Управдом тоже сказал, что это какой-то бред. Когда снова позвонили в диспетчерскую службу, там сказали, что заявки не было...”, – рассказала другая жительница дома.

Глава ОСМД дома Марина Задворная на запрос жителей ответила, что лифт ремонтировали 3 апреля. И призвала бережно относиться к имуществу. Жителей после произошедших событий такой ответ не устраивает – говорят, что речь идет не об отчетности, а об их жизни и безопасности, и потому требуют приведения лифта в надлежащее состояние.

Напомним, в Киеве на Позняках произошел пожар в жилом доме по улице Здолбуновской. Как сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева, в многоэтажке загорелся мусор.

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