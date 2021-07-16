К пункту вакцинации образовались очереди: в Киеве начали прививать вакциной Pfizer, получить ее могут не все

Прививаться вакциной от Pfizer могут люди от 60 лет, которые записались на вакцинацию.
В Киеве в Международном выставочном центре с 16 июля начали прививать от коронавируса вакциной Pfizer. Из-за этого там образовались очереди.
Об этом сообщает helsi.me.
Сейчас у МВЦ есть две очереди — из тех, кто записался и тех, кто ожидает в "живой" очереди.
Однако, чтобы прививаться вакциной Pfizer, нужно записаться через helsi.me. Людей, стоящих в "живой" очереди, этой вакциной не будут прививать.
"В МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всех желающих", — говорится в сообщении.
Напомним, в Минздраве рассказали, когда в Украине от коронавируса будут вакцинировать детей.
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