К муравьям по коже: пограничники в центре столицы спели "Щедрик" (видео)

В канун Рождества, которое в Украине празднуют 25 декабря, пограничники поздравили украинцев и под открытым небом в центре Киева исполнили известную на весь мир композицию Николая Леонтовича "Щедрик".

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

Запел легендарные слова щедривки бывший преподаватель музыкального искусства, а ныне охранник границы Алексей.

"Полномасштабное вторжение мужчина встретил у себя дома, в Черкасской области. Сразу пошел в военкомат, однако его взяли не сразу, из-за бешеного потока желающих попасть в армию. Через некоторое время Алексей попадает на службу в отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев" "Сначала пограничник в составе сводного отряда держал оборону на Сумщине, впоследствии на Донбассе. Год назад, именно в это время, в ходе очередного обстрела врагом, Алексей получает известие о рождении второго ребенка", — говорится на сайте ГПСУ.

Музыкальное сопровождение на гитаре осуществила пограничница Мария. В приграничном ведомстве девушка почти пять лет. До полномасштабного вторжения она осуществляла проверку документов в крупнейшем аэропорту страны – Борисполе. Сегодня Мария проходит службу в столице, а также усиливает пункты пропуска на западной границе.

"По образованию Мария финансист, однако девушка убеждена — ничто не помешает, если ты очень сильно о чем-то мечтаешь. Ее мечта — служба и защита страны в рядах пограничников", — рассказали в пресс-службе ГПСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинская колядка "Щедрик" завоевала мир.

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