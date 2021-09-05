Извлекли из заблокированного лифта: чрезвычайщики показали видео спасения девочки в охваченном огнем бизнес-центре

Пожар возник на крыше здания.

Во время пожара в бизнес-центре "Колизей" в Киеве в субботу, 4 сентября, спасли 16-летнюю девочку. Она оказалась в заблокированном лифте. Видео спасения обнародовала ГСЧС.

На видео видно, как чрезвычайщики открывают двери лифта и достают из кабины, которая застряла между седьмым и восьмым этажами, девочку.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, пожар в бизнес-центре "Колизей" на Ососкорках в Киеве произошел около 18:00 субботы, 4 сентября. Огнем было охвачено 100 квадратных метров крыши. Пожар ликвидировали в 19:30. К тушению были привлечены 40 бойцов ГСЧС Украины и 9 единиц техники. Причину возгорания выясняют.

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