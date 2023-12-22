Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Известный ведущий показал свою полностью разрушенную квартиру в результате ночной атаки на Киев

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
407
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Известный ведущий показал свою полностью разрушенную квартиру в результате ночной атаки на Киев

Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / Фото: facebook.com/kovalskiy

К счастью, Андрей Ковальский с семьей не пострадал.

Известный украинский телеведущий Андрей Ковальский шокировал кадрами его полностью разрушенной квартиры в результате ночной атаки дронами Киева 21 декабря.

В соцсети Ковальский обнародовал некоторые кадры своего жилья, от которого не осталось живого места. К счастью, Андрей с женой и детьми не пострадали.

Также активно фото по Сети распространяют друзья ведущего и просят неравнодушных помочь восстановить семье жилье.

Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / © facebook.com/kovalskiy
Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / Фото: facebook.com/kovalskiy
Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / © facebook.com/kovalskiy
Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / Фото: facebook.com/kovalskiy

Как рассказал Ковальский "Фактам", в его квартире в результате попадания дрона произошел пожар, его удалось потушить. Но все остальное в жилище, от окон до телевизора, разбито.

Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / © facebook.com/kovalskiy
Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / Фото: facebook.com/kovalskiy
Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / © facebook.com/kovalskiy
Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / Фото: facebook.com/kovalskiy
Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / © facebook.com/kovalskiy
Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / Фото: facebook.com/kovalskiy
Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / © facebook.com/kovalskiy
Андрей Ковальский показал свою разрушенную квартиру в Киеве / Фото: facebook.com/kovalskiy

Напомним, что вечером 21 декабря россияне атаковали Киев иранскими дронами. Во время воздушной тревоги, звучавшей почти два с половиной часа, были слышны звуки взрывов. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитого БпЛА попали в жилой дом в Соломенском районе.

В полиции уточнили, что в результате обстрела обломками был поврежден 26 этаж дома в Соломенском районе, в результате чего возник пожар. Также были выбиты окна в нескольких квартирах и поврежден фасад дома.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
407
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация