Известный магазин брендовой одежды в Киеве оказался точкой сбыта кокаина (фото)

Две семейные пары и их двое подельников изготовляли, покупали и продавали каннабис, экстази и кокаин.

В Киеве полицейские разоблачили точку сбыта наркотиков, замаскированную под магазин брендовой одежды и обуви. Судя по опубликованным фото, это Werare на улице Тарасовской,10.

Там задержали шесть наркобизнесменов и изъяли "товар" на 500 тысяч гривен, сообщили в Национальной полиции.

Шестерым фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Им оказались дончане, 1990, 1991, 1992 годов рождения, 30-летняя уроженка РФ и 24-летняя киевлянка.

Известно, что две семейные пары и их двое подельников организовали незаконное изготовление, приобретение, хранение и снабжение с целью сбыта наркотических средств — каннабиса, экстази и кокаина.

Напомним, во Львовской области задержали пенсионерку-наркодилера. 60-летняя женщина продавала "метадон".

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

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