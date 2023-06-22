Известный футбольный комментатор, который служит в ВСУ, потерял квартиру в результате взрыва в Киеве

Роберто Моралес остался без жилья после ночного взрыва в столичной многоэтажке.

В результате взрыва в многоэтажке в Днепровском районе Киева была уничтожена квартира известного футбольного журналиста и комментатора Роберто Моралеса.

Об этом сам Моралес сообщил на своей странице в Facebook.

"Малышка, 33. Мой дом, квартиры уже нет", – написал Роберто, добавив фото разрушенного дома.

Разрушенная квартира футбольного комментатора Роберто Моралеса/фото — facebook.com/romoralesmunoz

В Киеве в ночь на 22 июня произошел сильный взрыв в 16-этажке из-за, вероятно, утечки газа. После взрыва там разразился сильный пожар. Разрушены несколько квартир. По состоянию на утро количество погибших выросло до трех. Поисково-спасательная операция продолжается.

Сам комментатор в результате ночного инцидента не пострадал. В начале мая он сообщил, что присоединился к рядам ВСУ, чтобы защищать нашу страну от российских оккупантов.

"Я оказался на Житомирщине, чтобы служить в рядах Вооруженных сил Украины и уже являюсь военнослужащим. Что ж, вторая каденция. Все должно быть хорошо и, прежде всего, все должно быть Украина. Еще увидимся. Возможно, это будет и нескоро, но в любом случае встретимся", – говорится в обращении журналиста на странице проекта ТаТоТаке.

Добавим, что Роберто родился в 1976 году в Запорожье и имеет чилийские корни. Его мать – украинка, а отец приехал из Чили в 1973 году и остался в Украине из-за государственного переворота на родине.

47-летний Моралес уже имеет военный опыт. С 2015 по 2016 год он служил в зоне АТО на востоке Украины.

Читайте также:

Мудрик и Забарный оказались в списке спортсменов-нарушителей, не вернувшихся из-за границы

УЕФА отреагировал на скандал с флагом Украины во время финала Лиги чемпионов в Стамбуле

Сборная Украины с голом в стиле Месси победила Хорватию на старте молодежного Евро-2023 (видео)