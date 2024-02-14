Известный диггер предупредил, как россияне могут воспользоваться столичным метро

В городе есть вражеские агенты, которые могут прибегнуть к диверсиям.

Враг может использовать разветвленное подземелье Киева при вероятной попытке захвата города, да и украинская армия при его обороне.

Такое мнение высказал известный блоггер-миллионник Супер Сусс в совместном проекте Укринформа и ЦПИ "О войне".

Блогер подчеркнул, что следует обратить внимание на столичное метро, как наибольшую подземную коммуникацию столицы, чтобы обезопасить его от несанкционированного проникновения.

"Главная подземная артерия Киева – это метро. И так же как тремя ветвями метро ходят поезда, туннелями можно передвигаться и пешком в разные концы города. Я не знаю, учитывают ли это военные", — сказал дигер.

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Также по его мнению, в городе есть вражеские агенты, которые могут прибегнуть к диверсиям, хотя разрушить тоннели метро будет сложно из-за их запаса прочности.

"Не так просто завалить тоннель метро – там большой запас прочности заложен при строительстве. Но надо всем объединяться и координироваться, чтобы совместно выискивать врагов. За все годы советской власти они здесь очень сильно насаждали своих агентов, и во время войны они спокойно здесь". передвигаются", — предостерег Супер Сус.

Напомним, в Украине за этот год переоборудовали укрытие – некоторые стоили миллионы гривен. Всего ремонт укрытий в Украине стоил 10 миллиардов гривен. Это – деньги от государства, фондов, меценатов и других стран.

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