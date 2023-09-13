Известные общественные активисты по инициативе Кличко будут отбирать главу антикоррупционного департамента КГГА

Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко подписал распоряжение о создании комиссии по отбору директора Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА.

Туда вошли известные антикоррупционные активисты из "АвтоМайдана", "Руху Чесно", "StateWatch". Об этом сообщил глава комиссии – юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики Александр Леменов.

"Вчера под вечер Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о создании комиссии по отбору директора Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА", - отмечает Леменов.

Из скриншота опубликованного Александром Леменовым стало известно, что в комиссию вошли: Екатерина Бутко - представитель Общественной организации "Всеукраинское объединение "Автомайдан", Ирина Латыш - представитель Общественной организации "Руху Чесно", Виктор Чумак - народный депутат 7-8 созыва. Секретарем комиссии назначен Виктор Домагальский, который является советником Киевского городского головы по вопросам коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами, председателем комиссии назначен Александр Леменов - юрист и представитель общественной организации "StateWatch".

Секретарем комиссии назначен Виктор Домагальский, который является советником Киевского городского головы по вопросам противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами.

"Создание в городе Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции на новых принципах и с привлечением активных представителей киевской громады - хороший пример для других городов", - подчеркнул Александр Леменов.

Как сообщалось, в июле мэр Киева Виталий Кличко объявил о проведении конкурса на должность главы антикоррупционного департамента КГГА. Он обратился в антикоррупционные органы и организации с просьбой направить своих представителей в конкурсную комиссию.